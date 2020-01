Napoli, Valeria Valente su Ruotolo: “Non è ancora il candidato del Pd”

Emergono dissensi e perplessità anche in Italia Viva

“Sandro Ruotolo non è ancora il candidato del PD”. A dirlo al giornale online Polisnews.it è la senatrice del Partito Democratico Valeria Valente. “Sono ancora dei nomi sul tavolo, aspettiamo qualche giorno per scegliere il candidato di tutti”. Dunque, nessuna decisione definitiva sulla candidatura del giornalista alle suppletive di Febbraio. Alla domanda su come mai il segretario Napoletano del Pd Marco Sarracino spingesse sul nome di Ruotolo, la senatrice ha detto: “Forse pensano ad una coalizione più larga con il Pd come perno, ma bisogna vedere”. E a quanto pare è in atto una dura discussione anche in Italia Viva. Tutto rimandato alla settimana prossima