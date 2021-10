Napoli, studenti universitari in piazza contro il Green Pass

Un corteo partirà domani 8 Ottobre alle 9 da piazza San Domenico e terminerà davanti alle sedi dei rettorati della Federico II e dell’Orientale

Gli studenti universitari napoletani si mobilitano contro il Green Pass, l’obbligo di esibire il lasciapassare negli atenei.

Una prima manifestazione è stata promossa per domani 8 ottobre. Alle 9, concentramento in piazza Domenico. Un corteo attraverserà il centro storico e terminerà davanti alle sedi dei rettorati della Federico II e dell’Orientale.



“Crediamo tutti che il Green pass sia uno strumento che poggia esclusivamente su basi politiche, non ha alcuna valenza pratica nella lotta al contagio e favorisce la disparità di trattamento”, spiegano i promotori, afferenti al gruppo ‘studenti campani contro il Green pass’. “Avevamo proposto ai rettori delle università di Napoli – si legge nel volantino che annuncia il corteo – di adottare misure alternative, quali l’effettuazione di test rapidi gratuiti all’ingresso dei dipartimenti per monitorare e contenere il contagio, contro ogni tipo di discriminazione sociale ed economica. La proposta è stata, ad oggi, ignorata. Per questo motivo ci recheremo davanti alle sedi principali delle università di Napoli e leggeremo, in segno di denuncia, le lettere ai rettori in pubblica piazza, cercando di dialogare pacificamente con loro sulla questione”.





Il gruppo ‘studenti campani contro il Green pass’ è nato durante le recenti mobilitazioni anti Green pass che si sono svolte in Campania. “Siamo un movimento indipendente – scrivono sul loro manifesto – di studenti universitari, vaccinati e non, che chiedono l’abolizione del Green pass in quanto misura discriminatoria. Siamo per un’università accessibile a tutti, fondata sui principi dell’uguaglianza e della libertà”

.

Al loro fianco si è schierato anche un docente dell’Orientale, Guido Cappelli, che nella giornata di ieri ha deciso di tenere una lezione di letteratura fuori dall’aula, dando appuntamento agli studenti nella galleria Principe di Napoli. La lezione non rientrava tra quelle curricurali, ma si trattava di una iniziativa simbolica organizzata per diffondere il pensiero dei No Green Pass.