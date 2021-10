Di Battista ironico su foto che ritrae Di Maio e Fico con De Luca: ‘La nostra faccia sotto i tuoi piedi’

“Non ci resta che piangere”

“Non ci resta che piangere“, scrive in un post su Facebook l’ex deputato del Movimento 5 Stelle Alessandro Di Battista, pubblicando sulla sua pagina la foto che ritrae Luigi Di Maio e Roberto Fico insieme al presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, al sindaco eletto di Napoli Gaetano Manfredi e al vicesegretario del Pd Giuseppe Provenzano.



Ho visto questa foto e poi ho letto questo”, scrive l’ex deputato M5S, riportando una dichiarazione del governatore campano De Luca: “Lunedì sera sono arrivati a Napoli in massa esponenti dei 5 Stelle. Avevamo più dirigenti che voti dei 5 Stelle. La foto con Di Maio e Fico? Non sono cambiato io, sono cambiati loro, quelli che hanno coltivato per un decennio la stupidità politica, la linea dell’uno vale uno, che hanno confuso il concetto di casta con quello di elite. E’ importante che siano cambiati e che siano impegnati in un percorso di evoluzione. Per le comunali a Napoli è stata scelta la linea della Regione, partire dalla coalizione regionale aggiungendo i 5 Stelle che non sono determinanti né qui né tantomeno che mai in Italia”.

“E dopo aver letto De Luca ho pensato a questo…”, prosegue Di Battista citando la celebre frase pronunciata da Massimo Troisi nel film ‘Non ci resta che piangere’: “No, no, qua ci vuole un saluto per bene, da peccatore umile. Noi ti salutiamo con, proprio, non sappiamo nemmeno… scrivi, ti salutiamo con la nostra faccia sotto i tuoi piedi, proprio il massimo, senza chiederti nemmeno di stare fermo, puoi muoverti!”.