L’omicidio all’interno di un circolo ricreativo

Agguato nella notte a Napoli, dove Giuseppe Tipaldi, di 38 anni con precedenti di polizia, anche legati a fatti di camorra, è stato ucciso a colpi di arma da fuoco mentre si trovava all’interno di una sala giochi in via Vincenzo Janfolla, a Piscinola, area a Nord di Napoli. L’omicidio del 38enne sarebbe avvenuto intorno alle 2,30. Intervenuti gli uomini della squadra mobile hanno trovato sul posto diversi bossoli. Indagini in corso della polizia.