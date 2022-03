Napoli, scandalo all’Università Parthenope: 200 euro per superare i test di ingresso. Due arresti

Scattate le manette un tecnico amministrativo e un impiegato

Scandalo all’Università Parthenope di Napoli. Arrestati un tecnico e un impiegato amministrativo. Fornivano in anticipo, per 200 euro, le risposte ai test di ingresso al corso di laurea magistrale tenutosi nel 2019.

E’ quanto ha scoperto la Polizia Postale di Napoli, al termine delle indagini che ha fatto scattare le manette per Giuseppe Iazzetta e Giorgio Andinolfi, il primo era un tecnico amministrativo presso la segreteria del Dipartimento, il secondo, invece, dopo aver conseguito la laurea presso lo stesso Ateneo, svolgeva funzioni di sopporto nel ramo amministrativo dell’Università.

L’inchiesta è scattata subito dopo la denuncia del rettore della Parthenope, dopo la segnalazione di alcuni casi.

Secondo le indagini i due, approfittando delle loro posizioni interne all’Ateneo, proponevano a vari studenti – interessati a partecipare ai test di ingresso al corso di laurea magistrale in Scienze Motorie – di fornire loro, in anticipo, le risposte dei questionari in cambio di duecento euro.

E i test corretti da consegnare agli studenti interessati venivano reperiti da Iazzetta e Andinolfi attraverso il sistema informavano dell’Università, nel quale accedevano senza alcuna autorizzazione oppure apprendo alcune buste, all’interno delle quali erano custoditi i questionari e le relative risposte esatte.