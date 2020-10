Era chiuso da 10 giorni: oggi la ripresa

Era chiuso da 10 giorni: oggi a Napoli riapre il Parco Virgiliano, sulla collina di Posillipo. A seguito delle verifiche sullo stato dei luoghi effettuate dal Servizio Verde della Città, si sono resi necessari degli interventi di messa in sicurezza di alcune aree perimetrali, per rimediare ai danni provocati dal maltempo dei giorni scorsi. Il Parco riaprirà alla cittadinanza osservando i seguenti orari: dalle 07:00 alle 21:00 dal lunedì al venerdì e dalle 07:00 alle 22:00 il sabato e la domenica. Marcello Matrusciano, consigliere della V municipalità, che aveva segnalato il prolungarsi della chiusura, ora commenta: “L’inverno è lungo e speriamo non si vada incontro ad altre chiusure e alla conta dei danni, ogniqualvolta c’è un’allerta meteo. Si facciano interventi atti a prevenire le chiusure forzate”.