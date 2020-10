Albanella, torrente esonda e travolge auto: morta ragazza

La 26enne originaria di Stio Cilento: in salvo l’altro passeggero

La tragedia è avvenuta in serata ad Albanella, comune della provincia a sud di Salerno, colpito da una violenta bomba d’acqua tra le 18 e le 19. La grande quantità di pioggia caduta ha provocato l’esondazione del torrente Malnome, che ha invaso la sede stradale, trascinando via un’automobile con a bordo due persone. Una 26enne originaria di Stio Cilento ha perso la vita, l’altra persona è riuscita a salvarsi, aggrappandosi ad un albero. La 26enne, invece, è stata sbalzata fuori dall’abitacolo ed è rimasta prigioniera dell’acqua che portata via. Il suo corpo è stato ritrovato senza vita intorno alle 21.30 nella frazione di Piano del Carpine. Per ore i soccorritori hanno setacciato il territorio nella speranza di ritrovarla viva. Le operazioni di soccorso hanno visto impegnati i vigili del fuoco, insieme con i carabinieri della Compagnia di Agropoli, la polizia locale, la protezione civile e i sanitari. Anche diversi cittadini si sono uniti ai soccorritori.