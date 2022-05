Napoli, ospedale Cardarelli: fallisce il concorso per l’assunzione di 6 medici al Pronto Soccorso.

Una sola domanda di partecipazione(non ammissibile). E’ solo l’ultimo episodio di un flop totale della ricerca di nuovi assunti in tutti gli ospedali della città, come emerge dai dati dell’Asl Napoli 1.

Fallisce il concorso per l’assunzione di 6 posti da dirigente medico, incarico a tempo determinato di sei mesi, nella Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza indetto dall’Ospedale Cardarelli di Napoli. Agli uffici è pervenuta una sola domanda di partecipazione al bando, ma non ammissibile.



Il fallimento del Bando lascia il personale del pronto soccorso del Cardarelli a 43 medici, di cui 25 hanno però firmato la lettera preventiva alle dimissioni.



Dopo il grande affollamento dei giorni passati, ora la situazione è migliorata anche grazie alla rete di collaborazione di altri ospedali per i ricoveri nei reparti, cui è destinato in media circa il 40% di chi arriva al pronto soccorso. Oggi ci sono 80 persone nel reparto, mentre nelle ultime 24 ore sono stati trasferiti sei pazienti verso altri ospedali partenopei: tre, con patologie ma anche con il covid, al Loreto Mare, due al San Giovanni Bosco e uno al Policlinico di Napoli.

Il risultato di zero partecipanti al Concorso per medici di urgenza del pronto soccorso al Cardarelli è solo l’ultimo episodio di un flop totale della ricerca di nuovi assunti in tutti gli ospedali della città, come emerge dai dati dell’Asl Napoli 1.



Al momento, con i concorsi degli ultimi anni, sono 14 i nuovi medici in servizio nel settore in totale, a partire dal 2018. Si parte con il Concorso per Medicina e Chirurgia d’Accettazione ed Urgenza (Mcau) del giugno 2018 che offriva 59 posti di lavoro e che ha avuto una partecipazione di 55 candidati, di cui solo 6, però avevano il curriculum necessario e sono stati assunti.



Nuovo tentativo nel 2018 quando sono stati assunti, sempre per il curriculum necessario, 4 medici del settore in un bando per 24 posti a disposizione a cui avevano aderito 30 candidati.



Nel 2019 l’Asl di Napoli ha indetto un nuovo bando per provare ad assumere 50 dirigenti per Medicina e Chirurgia d’Accettazione ed Urgenza. Hanno risposto 11 candidati di cui 4 specializzati e 7 ancora specializzandi e alla fine sono stati assunti in 3.



Nuovo Concorso nel 2021 sempre nel settore Medicina e Chirurgia d’Accettazione ed Urgenza e anche per le ambulanze del 118 con 50 posti a disposizione ma solo due candidati (1 specializzato e 1 specializzando) e uno assunto.



Nessuna adesione al Concorso del maggio 2021 per i soliti 50 posti di Mecau. Si torna ai concorsi quest’anno con un bando per 15 posti di medicina d’urgenza degli ospedali e dei pronto soccorsi dell’Asl Napoli 1 centro: termine iscrizione scaduto il 4 maggio e domanda solo di due candidati che sono esaminate in questi giorni.

Cinque invece i candidati per il Concorso per tentare di assumere 15 posti di dirigente medico per il 118, con domande in via di esame