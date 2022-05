Napoli, sequestrate 80 mila paia di sandali nocivi per bambini

Operazione dell’Ufficio delle dogane

Sandali in plastica per bambini pericolosi. I funzionari Adm, in servizio all’Ufficio delle dogane di Napoli, hanno sequestrato un carico di quasi 80mila paia di calzature. In particolare sono state intercettate due spedizioni di calzature realizzate in materiale plastico, d’origine e provenienza cinese. I sandali erano destinati ad un negozio di Roma.



Dagli accertamenti eseguiti e le analisi è stata verificata la presenza di ‘ftalati’ con concentrazioni significativamente superiori ai limiti stabiliti dalla legge. Gli ‘ftalati’ – si spiega – sono prodotti chimici che vengono aggiunti alle materie plastiche per migliorarne la flessibilità e la modellabilità; sono considerati degli interferenti endocrini, capaci di causare gravi danni allo sviluppo del sistema riproduttivo, al metabolismo e al sistema neurologico.

L’intero carico pari a complessive 78.336 paia è stato sequestrato. In una nota si spiega che sul il profitto sarebbe stato di circa euro 800mila euro.