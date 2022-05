Napoli in piazza: “La Città è denuclearizzata e vuole la pace, via la portaerei Truman dal golfo”

Padre Zanotelli chiede incontro al sindaco

La portaerei statunitense Truman a propulsione nucleare non è gradita a Napoli. Oggi il ‘Comitato pace e disarmo’ ha promosso un presidio di lotta in piazza Municipio, davanti alla sede del Comune di Napoli, per protestare contro la presenza da stamane nel golfo di Napoli della nave da guarra. Padre Alex Zanotelli, che accompagnava i manifestanti, ha chiesto un incontro al sindaco Manfredi, “per ricordare – spiega – che è ancora in vigore la delibera approvata dall’amministrazione de Magistris, che dichiarava Napoli città denuclearizzata”.

Secondo il Comitato la presenza della Truman espone a rischio i cittadini napoletani, oltre a essere contraria alla vocazione pacifista e di disarmo della cultura partenopea. Anche l’ex sindaco Luigi de Magistris si è espresso contro l’arrivo della Truman: “Durante il mio mandato, con una delibera storica, dichiarammo il porto di Napoli ed il suo golfo denuclearizzato e che, quindi, tutte le navi e i sottomarini a propulsione nucleare non avrebbero potuto farne accesso. Delibera sicuramente simbolica, ma che evidenzia come la sovranità del nostro Paese sia limitata e che siamo subalterni alla Nato“.