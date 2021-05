Napoli, la base 5 Stelle in rivolta: “Non siamo servi. Manfredi ve lo votate voi”

Una prima riunione autoconvocata in rete

Si estende e si articola il malcontento tra moltissimi attivisti e militanti del Movimento 5 Stelle a Napoli dopo l’annuncio che i pentastellati correranno insieme al Pd e ad altre 20 liste per sostenere la candidatura a sindaco di Gaetano Manfredi



“Ha vinto De Luca” e “Manfredi ve lo votate voi”, ha detto la combattiva consigliera regionale 5 Stelle in Campania Maria Muscarà dopo aver appreso che l’ex ministro avrebbe corso per palazzo San Giacomo.



Anche il capogruppo M5s al Consiglio comunale di Napoli Matteo Brambilla ha palesato tutte le perplessità rispetto all’ammucchiata di sigle politiche. “Ci volete servi, ci avrete ribelli. Napoli non si tocca, Napoli è dei napoletani”, ha scritto Brambilla sulla sua pagina Facebook alla fine di un lungo post fortemente critico nei confronti del presidente della Camera Roberto Fico, pure lui autore di un endorsement a favore dell’ex rettore della Federico II.



“Quale sarebbe, presidente Fico, questo nuovo approccio?

Quello di decidere in un bar, in una stanza rinchiusi, il destino e il futuro di quei napoletani che nel 2011 e nel 2016 hanno avuto la possibilità di riconoscersi con una X su una scheda elettorale, in una politica diversa, fatta di cittadini che volevano entrare nelle istituzioni per renderle trasparenti, oneste, credibili, e vicine ai bisogni della gente. Leggo le frasi di Fico – dice Brambilla – e mi viene in mente uno delle centinaia di politici che sono passati sugli schermi delle televisioni, a ciclo continuo, in questi anni, in uno dei mille programmi di disinformazione politica, e non posso che esserne deluso”.



Il capogruppo 5 Stelle a Napoli tra gli attivisti che oggi pomeriggio, alle 18,30, si incontreranno virtualmente su Zoom per discutere delle amministrative. “Ci incontriamo on-line – si legge nell’invito all’evento sulla pagina dei MeetUp – per continuare il nostro percorso: No Alleanze”.