Paura tra i residenti del quartiere Capodimonte a Napoli per un incendio divampato nel quartiere di all’altezza di Porta Grande del Parco museale. Le fiamme hanno avuto origine all’interno di un’area privata incolta minacciando anche l’abitato vicino. Subito sul posto sono intervenute due unità dei vigili del fuoco che hanno chiesto anche il supporto aereo per domare il rogo scoppiato in una zona di difficile accesso.