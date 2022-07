Napoli, ritrovato cadavere a Pianura: potrebbe trattarsi di Andrea, il giovane scomparso mercoledì notte

Sul posto gli agenti della Squadra Mobile, quelli del commissariato locale e la Scientifica

Potrebbe essere di Andrea Covelli il cadavere ritrovato nel tardo pomeriggio Via Vicinale Pignatiello, zona di campagna del quartiere di Pianura.

Sul cadavere, in avanzato stato di decomposizione, sono state riscontrate ferite riconducibili a colpi di arma da fuoco. Sulla scomparsa di Andrea Covelli stanno indagando gli investigatori della Squadra Mobile della Questura di Napoli e del commissariato Pianura.

La mamma Rosaria Vicino è stata colta da malore e non è stata in grado di riconoscerlo.

Durante alcune perquisizioni effettuate dalla polizia è arrivata la notizia del ritrovamento del cadavere proprio mentre la mamma di Andrea Covelli aveva fatto sapere che stava per andare a casa di alcuni boss della zona a chiedere notizie del figlio.

Il ritrovamento e’ avvenuto in una zona non lontana da dove è scomparso Covelli ma naturalmente si attende l’identificazione ufficiale del cadavere per formulare qualsiasi ipotesi. Gli investigatori, secondo quanto si apprende, ritengono molto probabile che il corpo sia proprio quello del giovane.

“Era uscito per compare dei cornetti per un’amica e non è più tornato: stiamo vivendo un incubo, rivoglio mio figlio”. A parlare cosi’ era stata Rosaria Vicino, madre del 27enne. Andrea – secondo la sua ricostruzione – era fermo, in sella al suo scooter, in attesa che si presentasse la sua amica, quando e’ stato affiancato da un altro scooter sul quale c’erano due persone.

“Sembrava fosse una rapina -aveva aggiunto la mamma del giovane – gli hanno preso il telefono e il portafogli. Poi il passeggero si e’ messo alla guida dello scooter di Andrea e l’altro se l’e’ caricato sul suo. Da quel momento non ci sono piu’ tracce di mio figlio. Siamo persone oneste che lavorano, stiamo vivendo un incubo”.