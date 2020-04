Napoli, in centinaia sul lungomare per “l’ora d’aria”. E De Luca minaccia strette

Stesse scene a Salerno, nel primo giorno di mobilità consentita per fasce orarie. Il governatore: “Troppi senza mascherine e distanziamento, il diffondersi di comportamenti irresponsabili produrrebbe una ripresa forte del contagio e renderebbe inevitabile il ripristino immediato dei divieti”. Oggi 7 morti e 31 nuovi contagi

Nel primo giorno di allentamento delle misure anti epidemia, a Napoli in centinaia si riversano sul lungomare, per fare jogging o passeggiare. Ma l”l’ora d’aria”, i cui selfie hanno invaso i social, manda su tutte le furie De Luca. Il governatore minaccia una nuova stretta, se non ci sarà “responsabilità”. A Salerno stesse scene, dalle 19 in poi. Il lungomare del centro e della zona di Torrione si è popolato di persone in tuta e famiglie con bambini. Alcuni ragazzi sono stati notati a giocare con i pattini e con l’overboard, nel sottopiazza della Concordia.

“Il diffondersi di comportamenti irresponsabili – tuona il governatore in una nota-, produrrebbe una ripresa forte del contagio e renderebbe inevitabile il ripristino immediato del divieto di mobilità. È evidente a tutti che se non c’è da parte di ogni singolo cittadino senso di responsabilità, si rischia di prolungare all’infinito l’emergenza e la sofferenza di tutti, soprattutto dei bambini”. De Luca ricorda che “non è assolutamente consentita una mobilità senza limiti, non protetta, disordinata. Le Forze dell’Ordine, le Polizie Municipali, sono invitate a garantire il rispetto rigoroso dell’ordinanza”. Da oggi, in Campania è permessa la mobilità in due fasce orarie: dalle 6.30 alle 8.30 e dalle 19 alle 22. “È stata una misura presa per dare respiro soprattutto alle famiglie con bambini. – evidenzia De Luca – Abbiamo verificato per strada un eccesso di persone senza mascherine, senza distanziamento sociale, con assembramenti pericolosi. È’ indispensabile ribadire che l’ordinanza vigente rende obbligatorio: uso delle mascherine; distanziamento sociale: mobilità solo nelle vicinanze della propria abitazione”.

Il bollettino di oggi. In Campania oggi sono 7 i decessi di persone positive al coronavirus, 31 i nuovi casi, rilevati su 1.839 tamponi. Il totale dei contagi è di 4.380.