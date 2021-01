Napoli, genitori bloccano le strade:”De Luca apri le scuole rispetta la Costituzione”

Giornata di lotta contro le decisioni assunte dal presidente della Regione

200 studenti e genitori stanno manifestando in piazza Cavour, a Napoli, per la ripresa delle lezioni scolastiche in presenza. E non li ha fermati neanche la pioggia. Organizzati blocchi degli attraversamenti pedonali della piazza, che è uno snodo importante del traffico. Esposto uno striscione con la scritta “Se la scuola non riparte, semaforo rosso per tutti” e le sagome in cartone di scolari



il blocco in piazza Cavour

“Da marzo a oggi – affermano i genitori no Dad – bambini e ragazzi della Campania hanno frequentato la scuola in presenza solo 15 giorni“. “C’è una strategia politica per far saltare l’anno scolastico in Campania“. Tanti gli slogan contro il governatore della Campania. “De Luca buffone ridacci l’istruzione” La protesta proseguirà più tardi davanti alla sede della giunta regionale e davanti alla Prefettura.

CiCre