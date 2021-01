Ospedale del Mare, maxi voragine all’alba: evacuato il Covid Hospice

Secondo i primi rilievi il crollo nel parcheggio non dovuto a dolo: infiltrazioni la probabile causa. Nessuna vittima, ma coinvolte alcune vetture

Il terreno sprofonda all’alba, rompendo il silenzio dell’area ospedaliera di Napoli est. Una grande voragine si è aperta nel parcheggio dell’ospedale del Mare, a circa 200 metri dal Covid Hospice – residenza per persone in isolamento-, subito evacuato. Distante, invece, il container del Covid Center, dove sono ricoverati i pazienti. Non ci sono vittime, ma il crollo stradale inghiotte cinque auto. A causare il cedimento potrebbero essere state infiltrazioni. La voragine è profonda una ventina di metri, ed è ampia circa 2000 metri quadrati.

Sul posto sono presenti i carabinieri e i vigili del fuoco. Al momento è esclusa la natura dolosa, secondo la nota dell’Asl Napoli 1. In tutto l’ospedale del Mare ora è interrotta l’alimentazione elettrica, ma il presidio è alimentato dai gruppi elettrogeni.