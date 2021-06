Napoli, de Magistris:”Il Rettore Manfredi deve milioni di euro al Comune”

Il primo cittadino attacca: “ci sfidano? Diremo tutto”

Il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris a tutto campo sulla questione dei debiti comunali. Il primo cittadino senza mezzi termini attacca l’ex Rettore e attuale candidato del centro sinistra, Gaetano Manfredi a margine della celebrazione di commiato nel Duomo di Napoli dell’ex arcivescovo, cardinale Crescenzio Sepe: “Credo che in campagna elettorale ci sia bisogno di un’operazione verità – sottolinea de Magistris – Manfredi dice che il Comune ha un debito di 5 miliardi ed è falso, mentre è vero che l’Università Federico II e quindi il suo rettore Manfredi ci dovevano dare decine e decine di milioni. Se c’è un debito è anche perchè c’è chi non paga il Comune e non sempre è facile riscuotere i crediti”. ”Io non avevo interesse a tirar fuori queste cose – ha aggiunto il sindaco – ma se qualcuno ci vuole sfidare sul tema del debito la campagna elettorale la perde perchè noi diremo tutto: chi si è girato dall’altra parte, chi ci ha chiuso la porta in faccia, chi mentre noi manifestavamo sotto Montecitorio non ha fatto nulla per Napoli, per dare servizi e politiche sociali ai napoletani e per consentire sviluppo’‘.

Rispetto al tema del debito ‘storico’, de Magistris ha ricordato che “è un debito antico che nessun sindaco può risolvere ma lo si deve fare con un intervento normativo come è stato per Roma, Catania, Reggio Calabria e per certi versi per Torino ed è curioso che scoprano solo ora, che sono in campagna elettorale, che c’è finalmente bisogno di una legge che metta i Comuni in condizione di governare risanando le ingiustizie mentre quando queste battaglie le abbiamo fatte noi si sono girati tutti dall’altra parte, ci hanno osteggiato e non ci hanno sostenuto’‘. ‘‘Tutto questo – ha concluso de Magistris – i napoletani lo devono sapere e non tanto per decidere chi votare in campagna elettorale ma lo devono sapere perché tutto quello che abbiamo fatto in questi anni lo abbiamo fatto senza soldi e nonostante quelli che oggi dicono che Comuni e sindaci vanno aiutati. Sono gli stessi che oggi sostengono Manfredi ma che in questi anni hanno fatto esattamente il contrario”.