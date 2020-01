Napoli: aprono i cantieri per la bonifica di Bagnoli, vittoria del M5s

Prime ruspe in azione. Entro un anno via l’amianto

Finalmente le ruspe in azione a Bagnoli per iniziare la bonifica dell’ex area industriale e la rimozione di cumuli di materiale contaminato ammucchiato dal 2000 sotto un capannone sventrato. E arrivano anche le rassicurazioni dei vertici di Invitalia: “e ntro tre settimane aggiudicheremo l’appalto per bonificare i primi 16 ettari dall’amianto e lo faremo in un anno”. Oggi è stato aperto ufficialmente il primo cantiere, attuato il lavoro di programmazione tra Ministero del Sud, Regione Campania, Invitalia e Struttura commissariale per Bagnoli. Raccolta una grande sfida per spendere i primi 500 milioni di euro. Una bella soddisfazione per il Movimento 5 Stelle. “Oggi sono partite le ruspe per le bonifiche a Bagnoli. Lo si deve al M5S. Durante il mio incarico, oltre a ottenere il dissequestro dell’area, ho anche finanziato interamente i lavori. E tanto altro è stato fatto“. Lo scrive su Facebook la senatrice Barbara Lezzi. “Sono stanca di sentir parlare sui media del M5S solo per espulsioni, polemiche, smentite e conferme di questo o quel retroscena. Ci sono questioni interne da risolvere? Bene. Lo faremo agli Stati Generali. Abbiamo chiesto e ottenuto un luogo di confronto e discussione. Ora c’è“. Sulla stessa lunghezza d’onda la presidente della commissione ambiente al Senato, Vilma Moronese (M5S). “È una giornata storica: parte la bonifica a Bagnoli nell’ area dell’ex Italsider. Una vittoria che dedichiamo soprattutto ai cittadini che da più di vent’anni aspettavano l’avvio dei lavori per il risanamento di quella storica area. Il mio in bocca a lupo va a loro e un piccolo ma sentito ringraziamento va a chi ha permesso che questi lavori potessero partire, ovvero, all’ex ministro del Sud e nostra senatrice Barbara Lezzi. Non bisogna dimenticare che grazie al suo lavoro durante il Conte I sono state finanziate le opera di bonifica a Bagnoli. La dimostrazione che quando le politiche serie scendono in campo si ottengono sempre risultati concreti”.