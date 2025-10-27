Napoli, ANM assume 50 nuovi autisti

Rafforzato il trasporto pubblico con l’apertura della stazione Tribunali e l’allungamento degli orari della Linea 6

Il Consiglio di amministrazione dell’Azienda napoletana mobilità (ANM) ha approvato l’assunzione di 50 nuovi autisti, un passo significativo per rafforzare il servizio di trasporto pubblico nella città partenopea. Le nuove assunzioni saranno effettuate attraverso lo scorrimento della graduatoria di merito già esistente.

L’iniziativa si inserisce nel più ampio programma di potenziamento dei servizi offerti ai cittadini e ai turisti, con particolare attenzione all’apertura della nuova stazione di Tribunali della Linea 1 e all’estensione dell’orario di esercizio nel pomeriggio per la Linea 6.

Secondo quanto dichiarato da ANM, la decisione è stata adottata “nelle more dell’approvazione da parte del Comune di Napoli della rimodulazione del Piano operativo strategico 2025-2027” e avrà un impatto diretto sulla pianificazione del POS 2026-2028.

Il management e il Cda dell’azienda sottolineano l’importanza di questa scelta, che non solo incrementa l’offerta di trasporto, ma contribuisce anche a migliorare le condizioni lavorative del personale e a rispondere in maniera concreta alle esigenze di mobilità sostenibile della città.

Con l’arrivo dei nuovi autisti, ANM punta dunque a garantire una maggiore presenza del trasporto pubblico sul territorio, assicurando un servizio più efficiente e capillare per tutti gli utenti.

Red