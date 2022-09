Movimento 5 Stelle primo partito in Campania, tanti esponenti piddini non ritorneranno in Parlamento

Nella circoscrizione Campania 1 stacca di quasi 15 punti percentuali la coalizione di centrodestra. E a Napoli totalizza oltre il 40% delle preferenze

Il M5S ha conquistato nella circoscrizione Campania 1 alla Camera il 41,3% dei consensi contro il 26,9% del Centrodestra, mentre la coalizione di Centrosinistra si è fermata al 21,6%. Tanti esponenti piddini non saranno rieletti: Paolo Siani, Valeria Valente, Leonardo Impegno. Silurato dal voto anche il ministro Vincenzo Spadafora, fedelissimo di Luigi di Maio

Centrodestra avanti invece nella circoscrizione Campania 2, quella di Salerno, Avellino, Benevento e Caserta: 38% contro il 27,6% del movimento di Conte e il 22,3% della coalizione di centrosinistra.

I 5 Stelle sono però avanti al Senato con il 34,8% delle preferenze contro il 33,4% del centrodestra e il 21,9% della coalizione di centrosinistra.

I pentastellati hanno conquistato diversi collegi uninominali.

Al Senato Ada Lopreiato, con il 41,4% si è affermata in quello di Napoli precedendo Valeria Valente della coalizione di centrosinistra, ferma al 25,3%.

A Giugliano Maria Domenica Castellone, con il 44,7% delle preferenze stacca Elena Scarlato del centrodestra, al 29,3%.

Ad Acerra Raffaele De Rosa supera con il 39% Claudio Barbaro del centrodestra, al 30,4%, e Leonardo Impegno del centrosinistra al 20,9%.

A Torre del Greco Orfeo Mazzella eletto con il 42,6% su Pina Castiello, candidata del centrodestra, 26,7%.

Alla Camera, oltre all’affermazione di Sergio Costa su Di Maio, Rossi e Carfagna nel collegio di Fuorigrotta, in quello di San Carlo all’Arena è stato eletto Angelo Carotenuto con il 45,4% delle preferenze, distanziando Fabrizio Ferrandelli della coalizione di centrosinistra, al 23,9%.

A Giugliano vince Antonio Caso con il 42,6% dei consensi precedendo il candidato del centrodestra Domenico Brescia, fermo al 30,1%.

A Casoria affermazione di Pasqualino Penza con il 47,1%, oltre venti punti percentuali di più della candidata di centrodestra Monica Maisto, al 25,5%. Indietro l’ex ministro Vincenzo Spadafora, della coalizione di centrosinistra, al 19%

Ad Acerra Carmela Auriemma è stata eletta con il 43,6% dei voti, il candidato di centrosinistra Paolo Siani si è attesato al 23,6%, la candidata di centrodestra Maria Concetta Donnarumma, al 23,5%.

A Somma Vesuviana eletta Carmela Di Lauro, Movimento Cinque Stelle, con 38,7% lasciando la candidata di centrodestra Marta Schifone al 29,5%.

Nel collegio di Torre del Greco Gaetano Amato è stato eletto sul filo di lana, con il 34,26% delle preferenze, Annarita Patriarca del centrodestra si è fermata al 33,99%, esattamente 400 voti in meno. Sandro Ruotolo, candidato del centrosinistra ha totalizzato il 21,79% dei consensi.

Insomma la pattuglia di deputati e senatori Cinque Stelle eletti in Campania sarà nutrita anche in questa tornata elettorale, anche se non raggiungerà il numero record di 60 parlamentari di quattro anni fa, quando le Camere non avevano ancora subìto il taglio del numero di senatori e deputati voluto proprio dal Movimento 5 Stelle.