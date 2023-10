La Protezione civile sceglie Pertosa tra le sue tappe

La settimana dedicata al Servizio nazionale si svolge nella cittadina del Vallo di Diano

La Protezione Civile della Regione Campania ha scelto Pertosa come una delle tappe della Settimana della Protezione Civile. Questa si svolge dal 9 al 15 ottobre 2023. L’obiettivo è promuovere la cultura di protezione civile tra i giovani studenti delle scuole. Inoltre, il 12 ottobre 2023, in piazza De Marco, i Musei Mida e il fiume Tanagro hanno ospitato diverse attività formative ed operative.

Gli studenti del Vallo di Diano hanno potuto vedere da vicino i mezzi e le attrezzature usate in caso di emergenza. Hanno anche assistito a salvataggi in acqua e in edifici, realizzati da volontari, soccorritori ed operatori del Sistema di Protezione Civile.

Il percorso ha permesso ai ragazzi di conoscere meglio i rischi del territorio e i piani di protezione civile. Inoltre, la prevenzione e i comportamenti corretti in caso di emergenza. In aggiunta, hanno partecipato a giochi e laboratori.

Il CERVENE e gli altri centri di riferimento regionali CRIUV E CRIPAT hanno mostrato come si preparano i pasti per gli ospiti di un campo di accoglienza. Hanno anche installato una mostra sulle aree di accoglienza e fatto dimostrazioni per la gestione sanitaria dei cani in un centro di accoglienza.

Il Capo Dipartimento della Protezione Civile ha invitato i partecipanti all’evento, che si è svolto con il sostegno del Comune e della Fondazione MIdA. L’evento ha avuto lo scopo di sensibilizzare la popolazione sui rischi naturali e le buone pratiche di prevenzione. Durante l’evento, sono stati presentati diversi progetti e testimonianze di esperti e volontari che operano nel settore.

L’iniziativa è stata molto apprezzata dagli studenti. Gli stessi hanno avuto l’opportunità di entrare in contatto con le realtà che operano quotidianamente per la sicurezza della popolazione. Hanno anche potuto apprendere le nozioni fondamentali per affrontare le situazioni di pericolo con responsabilità e serenità.

I ringraziamenti

La Protezione Civile della Regione Campania ha ringraziato tutti i soggetti coinvolti nell’organizzazione e nella realizzazione dell’evento. Lo stesso ha rappresentato un momento di sensibilizzazione e di educazione civica. Ha anche invitato gli studenti a continuare a seguire le informazioni e le indicazioni fornite dalla Protezione Civile. Tutto questo per contribuire alla tutela del territorio e delle persone.