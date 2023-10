Rassegna danza contemporanea “Incontri” a Sala Pasolini-Salerno

Alla 6^ edizione della manifestazione: Borderline Danza con “Carosello” e “Invisible Patterns”, l’Arb Dance Company con “Toccata e Fuga”

La rassegna di danza contemporanea “Incontri” continua a Salerno con due spettacoli firmati da Borderline Danza. Infatti, domani, sabato 14 ottobre 2023, alle ore 21, la Sala Pasolini ospiterà Carosello e Invisible Patterns, due coreografie che esplorano le dinamiche umane e il mondo invisibile.

Carosello è liberamente ispirato al film Carnage di Polanski e mette in scena i conflitti interpersonali tra quattro personaggi (interpretati da Adriana Cristiano, Giada Ruoppo, Alessandro Esposito e Pietro Autiero). Oltretutto, Il coreografo e regista Claudio Malangone ha voluto esprimere le proprie idee con onestà e senza limitazioni, creando una danza pura e brada. Inoltre, lo spazio scenico si scompone e si ricompone, seguendo lo sgretolarsi e il riavvicinarsi delle relazioni.

Rassegna danza contemporanea Incontri alla Sala Pasolini a Salerno-Carosello

D’altra parte, Invisible Patterns è la creazione della coreografa olandese Joan Van der Mast, coach e consulente di Laban Movement Analysis. Lo spettacolo, che ha debuttato in Macedonia l’inverno scorso, racconta il mondo invisibile dove realtà, desideri e coincidenze si intrecciano. Sei danzatrici (Adriana Cristiano, Sabrina De Luca, Alessia Muscariello, Claudia Pollio, Maite Rogers Gastaka, Giada Ruoppo) trasmettono la magia della vita e la sincronia dell’intelligenza universale che si rivela accanto al nostro mondo fisico.

Al Teatro Comunale di Sala Consilina l’ARB Dance Company con Toccata e fuga

La danza contemporanea si fa protagonista della rassegna Incontri che si svolge in diverse località della Campania. Infatti, domenica 15 ottobre 2023, alle ore 18.30, presso il Teatro Comunale di Sala Consilina, il pubblico potrà assistere allo spettacolo Toccata e fuga della ARB Dance Company. Si tratta di una creazione del coreografo Fernando Suels Mendoza, che si ispira alla musica di Bach e alla filosofia di Hegel per esplorare i temi della vita e dell’esistenza. Cinque danzatori si muovono sul palco come note di una fuga musicale, dando vita a momenti intensi e sorprendenti, ma anche effimeri. Il coreografo invita lo spettatore a riflettere sul fatto che la vita è un’opera in continua evoluzione, in cui ognuno di noi è compositore delle proprie esperienze. Il gioco, l’intuizione, la ricettività e il coraggio sono le qualità necessarie per affrontare questa avventura.

Inoltre, la rassegna Incontri è un progetto dell’Associazione Campania Danza, che ha ottenuto il prestigioso riconoscimento del MiC. La rassegna si propone di promuovere la danza contemporanea in Campania, coinvolgendo diversi partner e realtà culturali del territorio. Tra questi, Bimed e Casa del Contemporaneo, che collaborano all’organizzazione degli spettacoli. La rassegna ha anche il sostegno della Regione Campania e il patrocinio dei Comuni di Salerno, Pellezzano e Sala Consilina.

Per informazioni e prenotazioni, è possibile contattare l’Associazione Campania Danza al numero 351 239 86 84 o all’indirizzo e-mail: [email protected].