La multinazionale Carrefour subappalta: annuncia la cessione 106 punti vendita per 615 esuberi

Si preannuncia un nuovo attacco ai livelli occupazionali da parte di una multinazionale. Dal 1 ottobre la francese Carrefour ha presentato un piano alle organizzazioni sindacali che si concentra sullo sviluppo del franchising e si pone l`obiettivo di recuperare 31 milioni di euro sul costo del personale.

Il piano prevedrebbe la cessione di 106 supermercati e mini mercati a piccoli imprenditori nel corso del 2022 di cui 41 in Lombardia, 18 in Campania, 17 in Liguria, 16 nel Lazio, 6 in Toscana, 4 in Emilia Romagna, 3 in Piemonte e 1 in Abruzzo e che dovrebbero coinvolgere circa 1000 lavoratori; l`impresa non ha voluto indicare quali sano i punti vendita impegnandosi a farlo in futuro.

Per quanto riguarda i 615 equivalenti full time in esubero, 447 nella rete vendita e 168 nelle funzioni di sede, l`impresa ha dichiarato che non intende comunque procedere con licenziamenti unilaterali ma trovare soluzioni condivise. E’ quanto si legge in una nota della Filcams Cgil.

A questo piano, prosegue il sindacato, si aggiungono le tante criticità denunciate dalle rappresentanze sindacali:disorganizzazione, trasferimenti di persone, terziarizzazioni di pezzi di attività. Al netto degli approfondimenti ancora da fare, per la Filcams il piano non è accettabile: si esce dal confronto con la certezza che Carrefour vuole scaricare 1800 persone e l`incertezza di quali negozi saranno ceduti e dove sono collocati gli esuberi.

La Filcams Cgil il 4 ottobre “convocherà le delegate e i delegati per fare una valutazione compiuta e promuovere le azioni da portare avanti unitariamente”.

l franchising ha sempre più peso nelle strategie di alcune aziende. Scelte organizzative assunte anche dal Gruppo Coop. L’utilizzo del franchising di allargare la diffusione del prodotto a marchio Coop che in Italia vale 3 miliardi per l’intero universo Coop.

La cooperativa sviluppa due formule di franchising: il master franchising, con aziende che gestiscono piccole catene, e il franchising classico che affilia il singolo gestore o un numero limitato di punti vendita in piccoli centri. Alla fine una strategia che limita i rischi (ma anche i margini) nelle aree problematiche e ricorda quella adottata da Carrefour che si propone di diventare il n. 1 in Italia.

CiCres