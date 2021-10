Elezioni comunali, in Campania hanno chiesto di votare solo due detenuti

Emergono disinteresse e poca informazione

I detenuti prendono le distanze dalle elezioni amministrative. “Solo due detenuti del carcere di Poggioreale hanno chiesto di esercitare il loro diritto al voto anche se imputati. Nessun detenuto a Benevento, Santa Maria Capua Vetere e Salerno. Alle ultime regionali erano stati 48 votanti, alle ultime politiche furono 120. Cresce un disinteresse verso la politica che, per certi versi, ha rimosso il carcere, anche in questa sofferenza pandemica. E’ necessario fornire ai detenuti gli strumenti per votare in maniera seria e consapevole”. Queste le parole del garante campano dei detenuti Samuele Ciambriello che ha provveduto a diffondere i dati delle persone rinchiuse campani che hanno fatto richiesta di votare per le prossime amministrative del 3 e 4 ottobre.

Nel nostro ordinamento, l’articolo 48 della Costituzione riconosce il diritto all’elettorato attivo e ne prevede i limiti nell’incapacità civile, per effetto di sentenza penale irrevocabile e nei casi di indegnità morale indicati dalla legge.

“I detenuti – ha sottolineato Ciambriello – sono poco informati sui loro diritti e le modalità di come esercitarli, i politici pur avendo la prerogativa di entrare in carcere non lo fanno. C’è il populismo penale che si coniuga con quello politico e poi la procedura per votare è estremamente tortuosa. Gli articoli 8 e 9 della legge del 23 aprile 1976, la numero 136, prevedono la costituzione di un seggio elettorale speciale nel luogo di detenzione”.

“E’ previsto un onere importante per i detenuti che intendono votare: questi, con il tramite dell’ufficio Matricola del carcere, non oltre il terzo giorno antecedente alla data della votazione, devono far pervenire una dichiarazione attestante la propria volontà al sindaco del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti – ha concluso Ciambriello – Anche la complessità di questa procedura spiega la bassissima affluenza alle consultazioni negli ultimi anni”