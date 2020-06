Jabil, i lavoratori licenziati: “Traditi dai sindacati”

Riceviamo e pubblichiamo integralmente

In seguito alla presa visione della griglia con i punteggi attribuiti per la determinazione della lista dei licenziati, i lavoratori denunciano con forza brogli evidenti che non tengono conto dei criteri stabiliti dalla legge oltre a spostamenti di alcuni su attività strategiche, all’ultimo minuto, trasgredendo quanto stabilito dalla procedura, ovvero la cristallizzazione dei reparti all’atto dell’apertura della procedura.

Inoltre si sottolinea come nessun sindacalista, pur avendo i requisiti contemplati, sia stato colpito dal provvedimento, il che lascia presagire rapporti consociativi tra la direzione aziendale e RSU interna.

Si ribadisce con forza che nulla sarà lasciato al caso o intentato e che ci stiamo già attivando per dare mandato ad Avvocati esterni esperti in diritto del lavoro, pronti a portare alla luce fatti poco chiari.

Siamo pronti ad impugnare e a denunciare qualsiasi azione che non salvaguardi i nostri diritti, sia essa verso la direzione aziendale o verso Sindacalisti dalla condotta discutibile.

Non consentiamo a nessuno di giocare sulla nostra pelle e su quella delle nostre famiglie.

La lotta è dura ma non ci fa paura e siamo pronti a qualsiasi cosa, pur di ottenere il riconoscimento dell’ingiustizia e dei danni subiti.

Di concerto con i sindacalisti che rispecchiano il loro ruolo in modo limpido, si valuteranno anche mobilitazioni forti sul territorio volte ad una rapida risoluzione del caso che soddisfi le nostre richieste.

Lavoratori licenziati Jabil