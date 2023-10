Il “Pinocchio” di Gaetano Stella dall’Italia vola in America

Il musical del regista salernitano andrà in scena al James Caldwell School-Center for Performing Arts nel New Jersey

Pinocchio il musical di Gaetano Stella arriva in America. Il regista salernitano porterà in scena la storia del burattino, il 2 novembre 2023, al James Caldwell School–Center for Performing Arts nel New Jersey. L’evento ha il patrocinio e il sostegno del Sottosegretario agli Esteri con delega agli Italiani nel mondo, l’onorevole Giorgio Silli, e del Comites. In questo modo si vuole promuovere la qualità e l’eccellenza italiana, come il romanzo fantastico di Carlo Collodi.

Non solo, ma Gaetano Stella andrà in scena anche a Brooklyn al St. Paulinus Hall (3 e 10 novembre 2023) e al Fatima Hall del Bronx (4 novembre 2023) con il suo Varietà!… Varietà! – come rideva l’Italia del primo Novecento. Alla prima sono stati invitati Mariangela Zappia, Ambasciatrice d’Italia negli Stati Uniti (prima donna in Italia a ricoprire tale carica), Fabrizio Di Michele, Console generale d’Italia a New York e l’Italian Language School di New York.

Con Gaetano Stella partiranno il 30 ottobre 2023: Lucio Bastolla (Geppetto), Pierandrea De Simone (Pinocchio), Tommaso Fichele, Serena Galano, Elena Parmense, Daniela Pastore, Federico Pastore, Martina Sessa, Francesca Stella e Gaia Vicinanza. Lo spettacolo è prodotto da Animazione 90 e coinvolge gli allievi dell’Accademia dello Spettacolo e del Musical fondata, diretta e coordinata da Elena Carmela Parmense e Gaetano Stella.

Il Pinocchio di Gaetano Stella

Gaetano Stella ha portato in scena una trasposizione musicale del Pinocchio di Collodi, rispettando la scrittura originale e utilizzando le maschere. Inoltre, il teatro dei burattini umanizzato si anima sul palcoscenico, accompagnato dalle musiche originali di Antonello Cascone. Lo spettacolo segue la grammatica del musical e rafforza le scene cruciali della narrazione. Allo stesso tempo, gli spettatori ricevono un libretto in italiano e in inglese per seguire la storia. Gaetano Stella spiega che ha voluto rendere il libro parlante e portare l’Italia agli italiani con Collodi. Infine, il regista si ispira alla scuola italiana di Garinei e Giovannini, che considera un riferimento per le favole e le avventure musicali.