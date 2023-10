Napoli, blitz in 236 aziende contro il lavoro nero: l’80% sono risultate irregolari

Ispettori, carabinieri e guardia di finanza hanno effettuato controlli nei pubblici esercizi, settori della balneazione, delle fiere ed eventi e dei locali notturni.

Blitz a Napoli degli ispettori del lavoro, dei carabinieri tutela lavoro e della Guardia di Finanza in 236 aziende, l’80% delle quali è risultata irregolare sul piano contrattuale, previdenziale, assicurativo o della sicurezza sul lavoro.

E’ il bilancio di un programma di controlli messo in atto in atto dall’Ispettorato nell’ambito del progetto di vigilanza straordinaria “Estate sicura”.



Nel mirino la lotta al lavoro nero nel settore dei pubblici esercizi, della balneazione, delle fiere ed eventi e dei locali notturni.

Le verifiche sono state condotte con l’intervento dei 5 team ispettivi della vigilanza dell’Ispettorato territoriale, ed hanno interessato l’intero territorio provinciale.



Su 738 posizioni lavorative esaminate sono stati accertati 209 lavoratori in nero. Numerose anche le violazioni riscontrate in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Nei confronti di 117 aziende è stata disposta la sospensione dell’attività imprenditoriale per occupazione di lavoratori irregolari e – in 19 casi – anche per gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

