Napoli, sostegno alla resistenza palestinese: assemblea al Civico 7 Liberato

Riceviamo e pubblichiamo integralmente

Il 7 ottobre il mondo ha assistito a un’insurrezione palestinese ben coordinata che ha sorpreso completamente gli apparati di sicurezza e spionaggio israeliani. Un’insurrezione che sta andando avanti in queste ore con l’appoggio di tutte le forze palestinesi e la cui causa è legata ad un regime di apartheid e pulizia etnica non più tollerabile.

Gli Stati Uniti, l’Unione Europea e in generale l’Occidente, immediatamente hanno espresso solidarietà nei confronti di Israele e stanno mettendo a disposizione tutto l’apparato militare, politico, mediatico e culturale per giustificare l’ennesimo massacro del popolo palestinese.

Si tratta degli stessi attori che hanno permesso ai governi israeliani di agire con impunità contro i palestinesi, e che ora devono confrontarsi con il fatto che la pace in Medio Oriente non può essere raggiunta senza affrontare la questione della giustizia per i diritti del popolo palestinese e le numerose risoluzioni dell’ONU approvate ma ignorate negli anni.

Fino a quando questa realtà verrà negata, il messaggio chiaro del popolo palestinese è che l’unico modo per ottenere riconoscimento dei propri diritti è la resistenza. Solo la mancanza di visione dell’Occidente e l’arroganza di Israele hanno potuto pensare che l’impunità mantenuta per decenni non avrebbe mai avuto conseguenze.

Con questa audace azione militare, il popolo palestinese sta dicendo che la normalizzazione dei rapporti tra paesi arabi e Israele non può mai avvenire a spese dei palestinesi. Inoltre, il mondo sta cambiando rapidamente negli ultimi anni. Il doppio standard utilizzato dagli Stati Uniti e dall’Unione Europea nelle relazioni internazionali è diventato insopportabile per gran parte del mondo.

Quanto accaduto in Palestina conferma che il mondo sta cambiando e che le relazioni internazionali del XXI secolo saranno notevolmente diverse da quelle del passato. La storia non è finita; sta solo finendo “la loro” storia.

Viva la Palestina libera! Sosteniamo la resistenza palestinese!

Venerdì 27 Ottobre 2023 ore 18,30 – Civico 7 Liberato – Napoli (di fronte al Mann) ne discutiamo con :

Giovanni Di Fronzo – Rete dei Comunisti

un/una Attivista del Centro Culturale Handala Ali

Nicola Cappabianca – Ex-opg “Je so pazz”

Francesca Borgese – Unione Sindacale di Base

Kumara Tewaratantrege – Movimento di lotta popolare napoli, Frontline Socialist party