Il ministro dell’interno Piantedosi vieta le trasferte ai tifosi del Napoli per due mesi

Il provvedimento prevede anche il divieto di vendita dei biglietti per i residenti di Napoli e provincia

E’ diventato esecutivo il dispositivo firmato dal ministro dell’interno Matteo Piantedosi che impedirà le trasferte ai tifosi di Napoli e Roma per due mesi.

A partire da oggi è stata disposta la chiusura dei settori ospiti degli stadi dove azzurri e giallorossi dovranno giocare.

E’ stata inoltre vietata la vendita dei biglietti per l’accesso a quegli impianti sportivi per le persone residenti nelle province di Napoli e Roma. Ovvero, nel caso degli azzurri , Salernitana, Spezia, Sassuolo ed Empoli.



I tifosi partenopei che abitano nel territorio della Città Metropolitana, quindi, potranno tornare a seguire la propria squadra in trasferta a partire dalla gara del 19 marzo contro il Torino.



Ieri sono stati bloccati degli striscioni dei tifosi azzurri che avrebbero fatto riferimento agli scontri in Autogrill, per cui proseguono le indagini per determinare i provvedimenti di Daspo e altre misure per i responsabili.