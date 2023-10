I cortometraggi degli studenti Sabatini-Menna in scena a Salerno

Domani al Teatro delle Arti l’ultimo incontro di “Cinema Scuola Lab”

I cortometraggi, realizzati dagli studenti del Liceo Artistico Sabatini-Menna di Salerno, domani, sabato 7 ottobre 2023, alle ore 10.30, saranno proiettati in sala. Si tratta di due opere originali, frutto del lavoro di ideazione, realizzazione e montaggio degli stessi studenti. Essi hanno partecipato al progetto Storia, stili e tecniche del linguaggio audiovisivo. Il progetto ha coinvolto anche oltre tremila studenti delle scuole secondarie di I grado di Salerno. Questi ultimi hanno assistito alle proiezioni dei cortometraggi degli allievi del liceo.

I due cortometraggi sono: Persi nella Realtà, un’animazione guidata dall’esperta interna Claudia Imbimbo, e Passione, una finzione seguita dall’esperto interno Vittorio Morrone. Entrambi i lavori esprimono la creatività e la sensibilità degli studenti, che hanno affrontato temi attuali e universali.

La presentazione ufficiale dei cortometraggi sarà introdotta da Renata Florimonte, dirigente scolastico del Liceo Artistico Sabatini-Menna. Inoltre, arricchita dagli interventi degli esperti esterni:

Giuseppe D’Antonio, patron e condirettore di Linea d’Ombra Festival;

Alfonso Amendola, docente di Sociologia dei processi culturali e Internet Studies presso l’Università degli Studi di Salerno;

Gianluca Cicco, giornalista, videomaker, storico medievista e saggista e il team della CLD Studio di comunicazione visiva.

Sarà presente anche Gaetana Falcone, assessore alla Pubblica Istruzione al Comune di Salerno.

Il Liceo Artistico Sabatini-Menna fa parte della rete della Regione Campania Frame Net Campania dei Licei Artistici Indirizzo audiovisivo e multimediale e degli Istituti Professionali ad indirizzo Servizi culturali e dello spettacolo. Tutto questo, in collaborazione con Linea d’Ombra Film Festival. Il progetto nazionale CinemaScuola LAB sostiene le azioni promosse dalla rete per valorizzare il cinema come strumento educativo e culturale.

Il valore del progetto CinemaScuola LAB

In conclusione, domani sarà una giornata importante per gli studenti del Liceo Artistico Sabatini-Menna di Salerno, che potranno mostrare al pubblico i loro cortometraggi. Si tratta di un’occasione unica per apprezzare il loro talento e la loro passione per il cinema. Inoltre, sarà un momento di confronto e di scambio con gli esperti del settore. Questi ultimi potranno offrire loro consigli e suggerimenti per migliorare le loro competenze. Infine, sarà un modo per riconoscere il valore del progetto CinemaScuola LAB. Lo stesso ha permesso agli studenti di avvicinarsi al linguaggio audiovisivo in modo creativo e formativo.