Gabriele Manzo, in uscita il nuovo singolo “What You Need”

Da oggi su tutte le piattaforme digitali l’ultimo brano dell’artista italo-nigeriano: una dichiarazione d’amore e passione

Gabriele Manzo, il performer italo-nigeriano, lancia il suo nuovo singolo What You Need oggi, 6 ottobre 2023. Il brano, prodotto dall’etichetta salernitana Bit & Sound Music, è una canzone d’amore che racconta una storia di passione e desiderio. L’artista ci fa entrare nel suo mondo emotivo con parole poetiche e coinvolgenti.

“Questa canzone è un viaggio emotivo per me,” dice l’artista. “Voglio condividerlo con tutti voi.“

Infatti, ogni nota nasconde una storia personale che emoziona l’ascoltatore.

“Finally is Saturday night,” inizia l’artista. “And I don’t wanna stay another minute without you” è la sua dichiarazione d’amore. Non vuole perdere tempo senza la sua amata.

“It was a stressful day (but when I think of you) all bad thoughts are ready to go away,” continua l’artista. L’amore lo aiuta a superare lo stress e le preoccupazioni.

Il testo mostra l’amore come forza rigenerante. “And now I can’t be late, I feel a bit ashamed, Like a baby in Christmas day,” esprime la sua impazienza e la sua euforia.

“I just wanna give you what you need, Let me be your man, you will be my lady,” promette l’artista. Vuole essere il suo uomo e lei la sua donna.

La parte finale del brano descrive un momento di intimità e connessione profonda. L’artista promette di essere accanto alla sua amata “for real for real.” Vuole essere sincero e autentico con lei.

Con What You Need, Gabriele Manzo offre un brano che cattura l’ascoltatore con il suo ritmo e la sua melodia. Inoltre, il cantautore racconta una storia di amore e di bisogno, di come due persone si completano a vicenda. La sua musica crea un legame empatico con il pubblico, che si sente coinvolto nella conversazione intima tra l’artista e la sua amata.

What You Need: a breve in uscita il video

La canzone è anche un invito a seguire Gabriele Manzo nel suo viaggio musicale, che presto si arricchirà di un video musicale. Infatti, What You Need avrà un video che uscirà a breve, come annuncia lo stesso artista: “Sono molto felice di potervi mostrare il video musicale di “What You Need“, che sarà disponibile tra pochi giorni!” Si tratta quindi di una promessa di un’esperienza visiva che integrerà la narrazione della canzone.

BIO

Gabriele Manzo è un performer italo-nigeriano che ha conquistato il mondo dell’arte con la sua versatilità. Nasce a Port Harcourt, in Nigeria, e cresce a Vietri Sul Mare, in Campania. Fin da piccolo coltiva la passione per la musica e la danza. Nel 2009, partecipa alla nona edizione di Amici di Maria De Filippi come ballerino. Successivamente, nel 2012, entra a far parte dei FourONE, una boy band formata da ex allievi di Amici. Inoltre, si afferma come cantante solista con il suo primo singolo African Baby, prodotto da Tino Coppola.

Gabriele Manzo è anche un insegnante di hip hop professionista con oltre 14 anni di esperienza. Ha studiato in diverse parti del mondo, vincendo tre volte il titolo di campione italiano di hip hop. Nel 2022, firma un contratto con l’etichetta Bit & Sound Music, che lo segue nella realizzazione dei suoi brani. Il suo nuovo singolo What You Need è una canzone coinvolgente e unica, che mostra il suo talento e la sua energia. Infine, Gabriele Manzo è una figura di spicco nel panorama musicale internazionale, capace di emozionare il pubblico con le sue performance.

What You Need è disponibile online in streaming e download su: