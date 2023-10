Caserta, truffa per Superbonus e Sismabonus: le fiamme gialle sequestrano oltre 17 milioni di euro. Indagato l’imprenditore Capacchione

Gli indagati avrebbero fornito false attestazioni sul rischio sismico degli edifici e le loro ristrutturazioni per fruire delle agevolazioni previste dai decreti del governo

Avrebbero fornito false dichiarazione per beneficiare delle agevolazioni fiscali previste dal Sismabonus e dal Superbonus per maturare crediti d’imposta, ma il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Caserta guidato dal Comandante Sportelli – coordinato dal Procuratore di Santa Maria Capua Vetere Pierpaolo Bruni e dall’aggiunto Antonio D’Amato – li ha scoperti.

Sequestrati preventivamente una somma di oltre 17 milioni e mezzo di euro. Tra gli indagati l’imprenditore Salvatore Capacchione e il direttore dei lavori Amato Folco, già a giudizio per l’area Saint Gobain per lottizzazione abusiva e abuso d‘ufficio, accuse poi solo parzialmente confermate in Cassazione.

Gli indagati avrebbero fornito false attestazioni sul rischio sismico degli edifici e le loro ristrutturazioni per fruire delle agevolazioni previste dai decreti del governo. Lo facevano attraverso l’alienazione simulata dei crediti tra una società e una cooperativa parte di un unico centro di interessi.

La misura cautelare del sequestro si è resa necessaria per impedire l’ulteriore circolazione e l’utilizzo illecito dei crediti inesistenti ancora presenti nei cassetti fiscali dei soggetti interessati per una cifra di oltre 12 milioni di euro.