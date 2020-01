Fuorigrotta: erba alta due metri. De Magistris? Raccoglie firme per Ruotolo

La foto e il video si commentano da sole. Viale Augusto, piazza Lala, piazzale Tecchio: l’erba non viene tagliata da mesi, sconfina sui marciapiedi rendendo difficile il passaggio pedonale.

Ancora emergenza verde e igienico sanitaria a Fuorigrotta, uno quartiere bellissimo devastato dall’inettitudine politica e amministrativa del governo cittadino di Palazzo San Giacomo. Una giungla di erbacce. Strade abbandonate al degradoa, invase da sterpi alti oltre mezzo metro. La foto e il video si commentano da sole. Viale Augusto, piazza Lala, piazzale Tecchio: l’erba non viene tagliata da mesi, sconfina sui marciapiedi rendendo difficile il passaggio pedonale. Gli steli hanno invaso le aiuole. Tanta sporcizia. L’incuria, il degrado regnano sovrani. Continua la vergognosa assenza delle istituzioni comunali e territoriali. Assenti sindaco di Napoli Luigi de Magistris, gli assessori all’ambiente e al decoro, il presidente della X municipalità Diego Civitillo, tutti esponenti di DeMa e della cosiddetta sinistra, tutti impegnati a fare altro, a diffondere spot elettorali o a raccogliere le firme con il partito democrativo per lanciare Sandro Ruotolo, il loro candidato alle elezioni suppletive per il collegio senatoriale fissate per il prossimo 26 febbraio. Intanto l’erbaccia alta due metri, è diventata un ricettacolo di rifiuti. Una vergogna.