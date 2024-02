Fondi per il Sud bloccati dal governo Meloni, governatore De Luca scrive a Mattarella

Il presidente della Regione Campania non molla

Il governatore della Campania, Vincenzo De Luca non molla. Dopo aver guidato la protesta di duecento sindaci contro l’autonomia differenziata e il blocco dei fondi di sviluppo e coesione destinati alla Campania, De Luca ha deciso di scrivere al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

“Sblocco dei fondi “Fsc” per il Sud, per i Comuni, per le infrastrutture, per i Campi Flegrei, per la cultura. Chiederemo un incontro al Presidente della Repubblica. Chiederemo di essere ricevuti con una delegazione di sindaci per spiegare le ragioni di questa battaglia” – scrive De Luca sui social