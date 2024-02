E’ precipitato da circa tre metri di altezza durante alcuni lavori di ristrutturazione in via Amalfi

Un altro omicidio sul lavoro. La vittima è un trentacinquenne precipitato da circa tre metri di altezza durante alcuni lavori di ristrutturazione in via Amalfi, a Casalnuovo(Napoli). Il giovane sarebbe arrivato alla vicina Villa Dei Fiori di Acerra già privo di vita. Sul posto i carabinieri della tenenza di Casalnuovo di Napoli che stanno svolgendo indagini per ricostruire la dinamica