Si indaga sulle cause: deflagrazione forse avvenuta nella palestra attigua, possibile un cortocircuito

Niente vittime o feriti rilevati, al momento, per l’esplosione che ha devastato parte del Commissariato Ps di Castellammare di Stabia. Si indaga sull’origine della deflagrazione. La causa potrebbe essere un cortocircuito. Non si esclude che l’esplosione possa essere avvenuta in una palestra attigua agli uffici di pubblica sicurezza, e non al loro interno.