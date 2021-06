Ercolano, proiettile vagante colpisce donna sul terrazzo

La 49enne, ferita alla schiena, è ricoverata non è in pericolo di vita. Indagini in corso

Grave episodio di sangue ad Ercolano ieri sera. in via Tironi di Moccia (altezza civico 22), una donna è stata raggiunta alla schiena da un colpo di arma da fuoco. Era sul terrazzo della sua abitazione ed è stata ferita presumibilmente da un proiettile vagante. La donna , una quarantanovenne incensurata del posto è stata trasportata all’ospedale del mare dai familiari ed è tutt’ora ricoverata non in pericolo di vita. Indagini in corso dei carabinieri della tenenza di Ercolano e della compagnia di Torre del Greco.