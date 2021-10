Milano, “El Pueblo Unido Jamás Será Vencido”: 10 mila in piazza contro il Green Pass per il diritto al lavoro

Issati cartelli e messaggi di solidarietà al vicequestore di Roma Nunzia Alessandra Schilirò, finita al centro di polemiche per le sue posizioni contrarie alla certificazione verde.

10 mila persone hanno partecipato a Milano ad una nuova manifestazione di protesta contro l’obbligo del green pass e lo stato d’emergenza per il rispetto della Costituzione e il diritto al lavoro. Il corteo aperto dallo striscione “educare alla libertà – No Green Pass” è partito come negli scorsi sabati da piazza Fontana, ha attraversato piazza Duomo e dopo aver raggiunto Piazza San Babila ha imboccato corso Venezia, in direzione di corso Buenos Aires.

ù Issati cartelli e messaggi di solidarietà al vicequestore di Roma Nunzia Alessandra Schilirò, finita al centro di polemiche per le sue posizioni contrarie alla certificazione verde. “Lamorgese non sei all’altezza del Paese che rappresenti – Solidarietà al vicequestore Schilirò“. Tantissimi i cori e gli slogan contro il premier Mario Draghi. Tanti hanno cantato “El Pueblo Unido Jamás Será Vencido” canzone simbolo della lotta e della resistenza del popolo cileno contro il dittatore Augusto Pinochet.

Arrivati in Loreto, i manifestanti hanno occupato il piazzale, bloccando il traffico in tutte le direzioni. Dopo una ventina di minuti, il corteo impossibilitato a virare verso il centro è ripartito e ha imboccato via Padova. All’altezza dell’intersezione con via Giacosa, le forze dell’ordine hanno creato uno sbarramento.