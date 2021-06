Elezioni comunali, Cafiero De Raho: “la politica scelga candidati trasparenti”

Il procuratore nazionale antimafia interviene sul rischio infiltrazioni mafiose

“Le preoccupazioni per le infiltrazioni ci sono sempre. Le mafie intervengono con i propri serbatoi elettorali per arrivare a patti e vantaggi che ottengono da amministrazioni comunali e regionali. Se camorra, mafia e ‘ndrangheta esistono il rischio c’è e proprio per impedirlo non solo le attività di polizia giudiziaria devono essere svolte con un monitoraggio ampio ma, per quanto concerne la scelta del candidato sono convinto che debba riguardare solo chi abbia dimostrato trasparenza: la lotta alle mafie deve essere fatta dalla politica nella scelta di un candidato che non abbia condizionamenti”. E’ la riflessione del Procuratore Nazionale Antimafia, Federico Cafiero De Raho, in vista delle prossime elezioni comunali intervenendo nella trasmissione “Barba&Capelli” su Radio Crc Targato Italia.

“La denuncia costituisce lo strumento per dare rapidità alle indagini contro camorristi e mafiosi. Necessita di attività investigative ampie per dimostrare le attività criminose – ha aggiunto Consente di agire rapidamente e agevola le vittime della pressione camorrista“, ha aggiunto il magistrato

“L’allarme che abbiamo lanciato dall’inizio della pandemia – ha evidenziato ancora Cafiero De Raho – era quello di sostenere attività economiche sane. Quando queste cessano di esercitare, bisogna ostacolare la camorra che tenta di infiltrarsi nelle aziende. Quando ci sono queste difficoltà bisogna che le stesse associazioni di categoria intervengano come Coldiretti e Confagricoltura che, devono portare avanti queste denunce e se ci sono aspirazioni di interessi camorristi bisogna portarle in Procura: la criminalità si batte con la cooperazione istituzionale”.

Infine, il procuratore ha evidenziato il ruolo delle associazioni nell’area metropolitana di Napoli: “Le associazioni hanno un ruolo fondamentale perchè sono vicine ai negozianti, commercianti e imprenditori che possono subìre queste situazioni. Anche nel campo sociale le famiglie che hanno svariati disagi vengono sostenute dal volontariato e dell’associazionismo mediando con le pubbliche amministrazioni. Questa sinergia tra associazioni antiracket è fondamentale perchè aggregano i soggetti economici e danno una forza di reazione”.