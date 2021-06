Voci dalla Colombia, terzo incontro

Riceviamo e pubblichiamo

In questa 3ª intervista (la penultima) con i giovani protagonisti delle proteste in Colombia abbiamo potuto assistere dal vivo alla manifestazione pubblica tenutasi domenica 13 giugno in “Puerto Resistencia”, in occasione della quale è stata inaugurato un monumento in onore delle vittime della violenza di Stato durante le manifestazioni cittadine contro le politiche neo liberali del presidente Duque. In collegamento con noi dalla piazza principale di questa località a sud di Cali c’era Nathalia, giovane studentessa ma anche operatrice sanitaria che ha vissuto in prima persona questo mese e mezzo di lotta politica ed è stata testimone di molte violazioni dei diritti umani da parte delle forze dell’ordine nei confronti dei manifestanti.

Abbiamo poi intervistato Andrea, altra studentessa impegnata in un progetto sociale dal titolo Universidad pa’ el barrio che, come già accennato alla fine del nostro precedente incontro, si propone di portare le lezioni universitarie per le strade nei vari quartieri di Cali e coinvolgere cosi anche gli altri cittadini nel dibattito pubblico sula necessità di un rinnovamento politico, economico e sociale del Paese. Andrea ci ha spiegato bene come si sviluppa il progetto, le sue finalità e come pensano di portarlo avanti anche in futuro. In somma, una puntata da non perdere!

Antonio Sparano