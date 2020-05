Coronavirus: in Campania riaprono alberghi, piscine e palestre

Ordinanza: da oggi via libera anche ai circoli ricreativi. Movida: confermato stop alle 23, ma i baretti potranno aprire alle 5 del mattino. Non proprio un orario da amanti del by night

Coronavirus, da oggi in Campania riaprono strutture ricettive, piscine, palestre, circoli ricreativi. Lo stabilisce l’ordinanza n.50 del governatore De Luca, in vigore dal 25 maggio. Movida: confermato l’obbligo di chiusura alle 23 per bar, “baretti”, vinerie, gelaterie, pasticcerie, chioschi ed esercizi di somministrazione ambulante di bibite, previsto dall’ordinanza del 20 maggio. Ma si precisa che tali attività “possono aprire secondo quanto usualmente previsto, a partire dalle 5 del mattino”. Non proprio un orario da amanti del by night.