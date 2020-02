Campania, de Magistris vuole fare il governatore: aspetta l’elezione di Ruotolo

Sarebbero pronte tre liste

E’ ormai palese l’obiettivo del sindaco Luigi de Magistris di candidarsi alle elezioni regionali di primavera per puntare alla poltrona di governatore della Campania. La decisione è condizionata, legata alle suppletive per il Senato del 23 febbraio. In caso di vittoria del suo candidato Sandro Ruotolo, il primo cittadino sarebbe pronto a guidare una “coalizione civica”. Stando ad alcune indiscrezioni trapelate dal “Palazzo” già sarebbero pronte due “liste civiche” denominate rispettivamente “Campania per De Magistris” e “Campania ribelle”. La prima composta da candidati “arancioni” e da esponenti della cosiddetta sinistra, nella stragrande maggioranza consiglieri comunali e di municipalità, la seconda da persone vicini a Insurgencia e ad un altro centro sociale. Sarebbe pronta anche una terza lista, composta fuoriusciti dal Movimento 5 Stelle guidata dall’attuale assessore comunale Francesca Menna. In una recente intervista rilasciata a Gianni Ambrosino, direttore di Canale 21 e anche dai microfoni di Radio 1, De Magistris ammette apertamente come il nome di Ruotolo l’abbia fatto lui. “Si tratta del nome giusto per un bel test con 13 quartieri della città al voto, ma aggiungo che si tratta di una sperimentazione. Perché se Ruotolo vince può prendere vita una stagione politica importante, nella prospettiva di costruire una coalizione civica per le Regionali, un laboratorio che può aprire anche la strada a un progetto nazionale“. Una coalizione che l’ex Pm avrebbe intenzione di guidare ed egemonizzare. “Una mia candidatura? Allo stato attuale non c’è, anche se in politica mai dire mai” – ha sottolineato de Magistris.

CiCre