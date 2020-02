Campania, De Luca: “Nessun accordo con il M5s, pronte le nostre liste”

il governatore. “concordato tutto con Zingaretti”

Il presidente della Regione Vincenzo De Luca conferma la sua ricandidatura alle elezioni di primavera, esclude qualsiasi accordo tra il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle e annuncia una coalizione di liste concordate con il segretario del Pd Nicola Zingaretti. Il governatore, intervistato a Radio Crc durante il programma “Barba&capelli” non ha usato mezzi termini: “Stiamo andando avanti, sto lavorando a mettere in piedi le liste d’intesa con il segretario del Pd Zingaretti. Ho detto ai miei collaboratori di tapparsi le orecchie e di continuare a lavorare tranquilli, In Italia c’è ancora l’abitudine di considerare i cittadini come esseri inquadrati militarmente sotto le sigle dei partiti ma non è più così. Oggi, i cittadini ragionano con la loro testa e guardano le cose concrete che sono davanti ai loro occhi. Punto e basta. – ha sottolineato ancora De Luca – Quindi, dobbiamo guardare e parlare, soprattutto, ai nostri concittadini, più che ai gruppi dirigenti delle forze politiche. Sono al lavoro senza nessun dubbio – ha concluso – Stiamo andando avanti, stiamo preparando le liste, ma, soprattutto, stiamo continuando a lavorare, senza distrarci con le scemenze della politica politicante”