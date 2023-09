“Settembre al Borgo” riprende il suo viaggio a Sassano

Intanto a Sala Consilina tanti artisti al lavoro per il concorso di pittura

Settembre al Borgo riprende il suo cammino. Infatti, la comunità di Sassano si prepara a vivere la manifestazione rinviata per il lutto che ha colpito il paese. L’evento si terrà dal 15 al 17 settembre 2023. Inoltre, il centro storico ospiterà eventi culturali, artistici, musicali ed enogastronomici. L’Associazione Settembre al Borgo, che organizza l’evento da 25 anni, avrà il sostegno della Pro Loco Sassano e delle Associazioni I Ragazzi di Caiazzano e In Cammino con Padre Pio. Queste proporranno diverse iniziative per valorizzare il borgo e le sue tradizioni. Pertanto, si prevede una grande partecipazione di pubblico e di operatori del settore.

Le iniziative

Tra le tante iniziative che si svolgeranno in occasione di Settembre al Borgo, ci saranno anche:

Un concorso di pittura su tela, al quale parteciperanno gli studenti del Liceo Artistico P. Leto di Teggiano, guidati dal Prof. Germano Torresi.

Una mostra storica su Sassano, organizzata dalla Proloco Sassano, che si terrà nella piazza della Chiesa Madre S. Giovanni Battista.

Le visite guidate alle chiese di San Giuseppe, Santa Lucia e Madonna Cielo e Terra, che offriranno l'opportunità di conoscere il patrimonio artistico e religioso del paese.

Due mostre a Palazzo Picinni: Il Grido di Festa, del gruppo teatrale Pasquale Petrizzo, e Artificio e Natura, di Vincenzo Arnone, che esporranno le loro opere ispirate alla tradizione e alla natura.

I concerti dei musicisti sassanesi, l'animazione per bambini e gli artisti di strada, che allieteranno la giornata di domenica con la loro musica e il loro divertimento.

A Sala Consilina il concorso di pittura

Intanto, il Concorso di Pittura Estemporanea Sala… Ieri, Oggi e Domani, aperto a tutti gli artisti italiani, ha attirato molti artisti a Sala Consilina. Sabato 9 e domenica 10 settembre 2023, i partecipanti hanno punzonato le tele e si sono iscritti all’evento. Si tratta di una manifestazione organizzata dalla Città di Sala Consilina in collaborazione con l’Associazione Allegra Core, che ha beneficiato della consulenza di Lucio Mori e del patrocinio della Banca 2021. L’obiettivo è quello di promuovere la cultura e l’arte nella zona, coinvolgendo sia i residenti che i visitatori. Inoltre, l’evento offre l’opportunità di ammirare le opere dei talenti locali e di scambiare esperienze e impressioni con loro.

Il tema e lo svolgimento del concorso

Gli artisti devono dipingere uno scorcio di Sala Consilina entro le ore 20.00 di domenica 17 settembre 2023. Le opere saranno esposte in una mostra a Palazzo Fiordelisi dal 20 al 30 settembre 2023. Una giuria tecnica valuterà le opere secondo criteri artistici e identitari.

I premi sono: 1.000 euro al primo, 700 euro al secondo e 300 euro al terzo. La giuria potrà assegnare altri riconoscimenti. Le premiazioni si terranno il 30 settembre 2023 alle ore 20.00 in Piazza Umberto I.

Il concorso si svolge in due fasi. Nella prima, dal 9 al 17 settembre 2023, gli artisti devono realizzare le loro opere nel centro storico di Cappuccini, usando le tele punzonate fornite dall’organizzazione. Le tele vanno consegnate al Polo Culturale Cappuccini entro le 19.30 del 17 settembre 2023. Successivamente, nella seconda fase, dal 20 al 30 settembre 2023, le opere vengono esposte al Palazzo Fiordelisi e valutate da una giuria. Infine, il 30 settembre 2023, alle 20.00, si terrà la premiazione in Piazza Umberto I. Per maggiori informazioni, si può contattare il numero 333 397 54 19 o il 328 364 14 55, oppure scrivere a [email protected].

L’obiettivo del progetto è di valorizzare il patrimonio culturale, naturalistico ed enogastronomico della Regione Campania, attraverso la realizzazione di percorsi turistici integrati e sostenibili. Pertanto, il progetto si avvale del co-finanziamento della Regione Campania, nell’ambito del POC Campania 2014/2020, che prevede interventi di rigenerazione urbana e di promozione delle politiche per il turismo e la cultura. In questo modo, si intende incrementare l’attrattività del territorio campano e favorire lo sviluppo economico e sociale della regione, sia a livello nazionale che internazionale.