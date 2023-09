Salerno, incidente nel porto: un morto e un ferito grave

Due marittimi travolti da un camion. La Cgil: “Innalzare i livelli di sicurezza sul lavoro”

Gli investigatori stanno lavorando per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente che ha coinvolto due dipendenti della Caronte & Tourist.

La compagnia precisa la sua versione sulla dinamica: “Due uomini, un primo ufficiale e un secondo ufficiale in servizio sulla nave Cartour Delta nel primo pomeriggio sono stati travolti mentre erano a terra da un trattore ralla della impresa portuale che – secondo le prime ricostruzioni – durante le operazioni commerciali manovrava in retromarcia su una banchina del porto di Salerno. Per il secondo ufficiale si sono purtroppo rivelati inutili i soccorsi mentre il primo ufficiale è stato trasportato all’ospedale Ruggi di Salerno gravemente ferito”.

Caronte & Tourist ha espresso in una nota “enorme dolore” e “costernazione” per una “tragedia immane” che ha già causato la perdita di una giovane vita, di un ufficiale “da tutti benvoluto e apprezzato”.

La vittima è l’ufficiale messinese Antonio Donato, di 29 anni. Secondo Gerardo Arpino della Cgil di Salerno “non si può affiancare la parola morte a quella del lavoro. Bisogna innalzare i livelli di sicurezza sul lavoro. Intanto esprimiamo vicinanza alla famiglia della vittima e del ferito“.

La Capitaneria di porto riferisce che l’incidente sarebbe stato causato da un malfunzionamento della ralla, il pezzo di acciaio che collega il rimorchio al conduttore con la parte mobile, condizione che ha causato lo sganciamento del rimorchio.

Sul luogo dell’incidente, insieme ai funzionari dell’Autorità di sistema portuale del Tirreno Centrale, sono presenti il presidente, Andrea Annunziata, e il responsabile della Security, Ugo Vestri.

In seguito alla tragedia la Cgil e la Uil hanno proclamato un “immediato sciopero di 24 ore nei porti della Campania: Napoli, Salerno e Castellammare di Stabia”.