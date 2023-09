Pioppi, al via la 3^ edizione del “Cilento festival-Pollica”

La rassegna dedicata ad Angelo Vassallo con un ricordo di Domenico De Masi

Cilento festival-Pollica, la 3^edizione della rassegna è stata annunciata. Il festival, in memoria di Angelo Vassallo, si svolgerà a Pioppi dal 16 settembre 2023 al Teatro Sala Keys. Il direttore artistico Girolamo Marzano ha curato un programma di alto livello. Tanti gli appuntamenti di qualità che animeranno il cartellone.

Gli appuntamenti del “Cilento festival-Pollica“

Si parte il 16 settembre 2023 con I monologhi dell’Atomica di e con Elena Arvigo. L’attrice, premiata come miglior attrice e miglior spettacolo, interpreta le voci di donne colpite dalla guerra nucleare. Da Chernobyl a Hiroshima, passando per Svetlana Aleksievich e Kyoko Hayashi, le storie di queste donne sono un monito alla memoria. Lo spettacolo fa parte del progetto Le Imperdonabili, dedicato alle donne e alla guerra. Infine, Elena Arvigo esplora i sentimenti di queste testimoni scomode e imperdonabili.

Mariano Rigillo omaggia Umberto Eco in uno spettacolo teatrale. Infatti, il 22 e 23 settembre 2023, l’attore italiano reciterà Le verità relative di Umberto Eco. In questo modo, lo spettacolo vuole esaltare la genialità del semiologo, filosofo e scrittore che ha segnato la cultura italiana. Umberto Eco non voleva celebrazioni dopo la sua morte. Per questo motivo, lo spettacolo ripercorre i vari aspetti della sua opera. Eco era un uomo ironico, come dimostrano le sue Bustine di Minerva su L’Espresso. Pertanto, l’ironia sarà il filo conduttore dello spettacolo. Inoltre, con Rigillo, ci saranno Anna Teresa Rossini e Silvia Siravo. Daniele Tortora ha curato la drammaturgia. D’altra parte, Tortora è docente di storia e letteratura italiana al liceo Leonardo Da Vinci di Vallo della Lucania.

In programma il 29 e il 30 settembre 2023 , due spettacoli di Giuseppe Manfridi, autore italiano molto apprezzato. Il primo, La Castellana, racconta la storia di Erzsébet Báthory, una contessa ungherese che uccideva giovani vergini per bagnarsi nel loro sangue. Il secondo, La particina, è un gioco metateatrale che coinvolge il pubblico in un dialogo con un personaggio minore di Romeo e Giulietta. Quest’ultimo, infatti, si lamenta del suo ruolo marginale e rivela un segreto sorprendente.

L’omaggio a Domenico Modugno

Lalla Esposito omaggia Domenico Modugno in Concerto blu. Il 7 ottobre 2023, infatti, il pubblico potrà ascoltare le sue canzoni e le sue parole. Modugno è stato un artista innovativo e poliedrico, capace di esprimersi in musica, teatro e cinema. La sua vita è stata un’avventura tra luci e ombre, tra il successo internazionale e le difficoltà personali. Il suo Volare è diventato un simbolo di libertà e creatività. Pertanto, lo spettacolo racconta la sua storia con emozione e rispetto.

Corrado D’Elia porta l’Iliade a teatro. Infatti, il famoso attore milanese interpreta il capolavoro di Omero in una versione originale e coinvolgente. L’Iliade racconta le passioni, le vite e le gesta degli eroi che hanno fatto la storia. Sono sentimenti universali, che non conoscono tempo. Omero ci fa emozionare e riflettere con la sua poesia. Il mito è la nostra origine, la nostra appartenenza. Per questo vale la pena di ascoltare questa storia straordinaria. L’appuntamento è per il 13 ottobre 2023.

La rassegna teatrale A proposito di Eva presenta, il 20 e 21 ottobre 2023, una commedia tragicomica di Girolamo Marzano. L’autore racconta, infatti, la storia di due attrici, Eva e Margo, rivali e amiche, che si contendono il successo nel mondo dello spettacolo negli anni ‘50. Tra loro si intrecciano, inoltre, le vite di altri personaggi, come il regista, il drammaturgo, l’aiuto regista e il giornalista. Marzano usa, quindi, il teatro come metafora del mondo e affronta, così, temi esistenziali, conflitti generazionali e lotta di classe. Il tono è brillante e ironico, ma anche profondo e attuale.

Mobbing Dick: le difficoltà delle donne nello spettacolo

Caroline Pagani porta in scena Mobbing Dick, una commedia che racconta le difficoltà delle donne nel mondo dello spettacolo. La protagonista è un’attrice che partecipa a un’audizione per uno spettacolo sull’Eros, ma si ritrova di fronte a un regista porno. Dunque, tra gags e situazioni paradossali, la commedia si ispira a Misura per Misura di Shakespeare, creando un gioco di rimandi tra il testo classico e il contesto attuale. Inoltre, il pubblico assiste alle umiliazioni che l’attrice subisce dal regista, fino a diventare un mostro. Infine, riuscirà a resistere? Lo spettacolo ha vinto numerosi premi e sarà in scena il 27 ottobre 2023.

Il giorno seguente, 28 ottobre 2023, il Cilento festival-Pollica ospiterà Concerto per voci single. Un concerto teatrale per voci sole. Sul palco, infatti, ci saranno due uomini e una donna, che saranno accompagnati da una piccola orchestra. Il programma del concerto include poesie, arie d’opera e monologhi di vari autori. Il filo conduttore che lega i diversi brani è il teatro nelle sue diverse espressioni: prosa, musica e canzoni. L’evento avrà luogo nella Cappella di S. Marco, che è stata restaurata di recente e che si affaccia sul porto.

2984: la fertilità fisica e interiore dell’essere umano

Rosalba Di Girolamo, il 3 novembre 2023, porta in scena 2984, ispirato al romanzo di Margaret Atwood Il racconto dell’Ancella. Nel suo monologo, lei offre una testimonianza di un futuro distopico, dove le donne sono ridotte a schiave riproduttive. Indossando un abito rosso e una valigia rossa, Difred racconta la sua vita di ancella, assegnata al Comandante Fred. La sua voce si mescola a quella degli altri personaggi, che rappresentano le diverse facce dell’oppressione. Inoltre, lo spettacolo non parla solo di fertilità fisica, ma anche di fertilità interiore.

Francesco Montanari, attore romano, chiude la stagione teatrale, il 10 e 11 novembre 2023, con Play House. Lo spettacolo racconta la storia di Katrina e Simon, una coppia in crisi. Tra amore, noia, sesso e rancore, i due si confrontano in 13 quadri che mostrano la loro quotidianità. Tuttavia, chi sono davvero? Cosa si nasconde dietro i loro ruoli? Il pubblico assiste, come se spiassero dal buco della serratura, alla vita di un uomo solo e disperato, ma anche ironico e divertente.

Il libro di Stella Gervasio con la prefazione del compianto Domenico De Masi

Un libro sulla storia e il degrado del Real Albergo dei Poveri di Napoli sarà presentato ad ottobre. L’autrice è la giornalista Stella Cervasio, che ha scritto Taccuino del serraglio. Nel labirinto dell’albergo dei poveri (Langella edizioni). Il volume, con le foto di Riccardo Siano e la prefazione del sociologo Domenico De Masi, scomparso di recente, racconta il monumento voluto dal re Carlo di Borbone nel Settecento per ospitare e formare i poveri del Regno. Inoltre, il libro mostra lo stato attuale dell’edificio, mai finito e usato per vari scopi, e le possibili prospettive future. Infine, la data della presentazione sarà comunicata in seguito.

Il protagonista del “Cilento festival-Pollica“

Angelo Vassallo è il protagonista dell’edizione 2023 del Cilento festival-Pollica. Lo ricorda Marzano, suo amico e regista. “Vassallo condivideva con me le idee di politica culturale. Infatti, mi parlava spesso del suo sogno di avere un teatro ad Acciaroli. Per questo, ci mostrò anche alcuni spazi possibili. Purtroppo non lo ascoltai e me ne pentii quando lo uccisero. Nel 2018 volli omaggiarlo con uno spettacolo tratto dal libro di suo fratello Dario. Ora, grazie al suo vice e successore Pisani, a Pioppi c’è una sala teatrale. Lì facciamo teatro, cinema, incontri, stage, convegni. Così onoriamo la sua memoria e realizziamo il suo desiderio“.