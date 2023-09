Givova Scafati, vittoria apripista al debutto in A

Show in amichevole: superata in casa la Luiss Roma 49-101

La Givova Scafati si prepara al debutto in serie A con una vittoria schiacciante. La squadra di coach Sacripanti ha battuto la Luiss Roma, formazione di A2, con il punteggio di 49–101. Un test amichevole che ha visto i gialloblù dominare in ogni quarto, nonostante le assenze di Logan, De Laurentiis e Rossato. Il nuovo acquisto Pinkins ha fatto il suo esordio, mostrando buone cose.

Inoltre, i padroni di casa non hanno mai impensierito gli ospiti, che hanno approfittato dell’occasione per rodare schemi e soluzioni. Ogni quarto si è chiuso con un largo vantaggio dei campani: 14–32; 13–23; 8–29; 14–17. Lo staff tecnico ha sperimentato diverse opzioni di gioco, trovando risposte positive da tutti i giocatori. In evidenza Robinson in cabina di regia, Rivers sugli esterni e Nunge nel pitturato. Infine, Pinkins ha dimostrato di poter essere un’arma in più per la Givova Scafati, che si candida a essere una delle protagoniste del campionato.

LE DICHIARAZIONI

Il capo allenatore Stefano “Pino” Sacripanti ha espresso la sua soddisfazione per la vittoria della sua squadra contro la Luiss.

“E’ stata una partita molto importante per noi che eravamo reduci da una settimana molto difficile negli allenamenti, con molti acciacchi, per cui è stato difficile riuscire a fare un buon cinque contro cinque, come invece è avvenuto questa sera. Il risultato è bugiardo, perché la Luiss si è mossa bene e ci ha dato del filo da torcere. I miei ragazzi si sono mossi bene e sono contento di aver recuperato anche Pinkins dopo una lunga sosta e questo per noi è importante”.

Inoltre, il centro Giovanni Pini ha sottolineato l’utilità di questo match per la preparazione della stagione.

“Ha fatto molto comodo questo match, le due squadre si sono impegnate tanto e fatto vedere ottime cose. Mancano due settimane, ma stiamo lavorando bene e tanto, nell’attesa di Logan per essere al completo. Abbiamo altre due amichevoli nella prossima settimana: il gruppo c’è, ci capiamo bene e speriamo di cominciare con il piede giusto”.