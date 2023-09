Lunedì 18 Settembre, sciopero dei lavoratori del trasporto pubblico

L’agitazione indetta dalle organizzazioni sindacali di base e indipendenti per chiedere salari più alti. Rischio caos per le linee gestite da Anm ed Eav

Domani, lunedì 18 settembre, i lavoratori dei trasporti aderenti alle organizzazioni sindacali indipendenti e di base Sgb, Cobas lavoro privato, Adl Cobas e Faisa Confail hanno indetto una giornata di sciopero che vedrà coinvolte diverse città italiane, con fasce orarie differenti.

“I salari dei lavoratori del trasporto pubblico locale – si legge in una nota a firma delle sigle protagoniste della protesta – sono i più bassi d’Europa. Peggiorano le condizioni di lavoro e si abbattono le tutele della salute e sicurezza degli addetti a garantire il servizio, mentre per questi ultimi aumentano le responsabilità e i rischi. Intanto cresce l’inflazione e aumentano i prezzi, soprattutto dei beni di prima necessità”.

Per quanto riguarda Napoli, l’Anm ha fatto sapere che le eventuali interruzioni del servizio non interesseranno le seguenti fasce di garanzia: in quanto alle linee di superficie (tram, bus, filobus) il servizio è garantito dalle 5.30 alle 8.30 e dalle 17 alle 20; riguardo la Metro Linea 1 dalla prima corsa (da Piscinola alle 6.30 e da Garibaldi alle 7.10) fino alle corse in partenza alle 9.10, poi nel pomeriggio garantito il servizio da Piscinola dalle 17.03 alle 19.34 e da Garibaldi dalle 17.43 alle 19.34; infine le funicolari, con Mergellina, Centrale e Montesanto che garantiranno corse fino alle 9.20 e poi riprenderanno dalle 17 alle 19.50.

In quanto alla Circumvesuviana, l’Eav invita gli utenti a consultare il link https://www.eavsrl.it/web/content/scioperi per conoscere le fasce di garanzia di tutte le linee gestite.