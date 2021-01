Il 20enne incensurato non è in pericolo di vita. Indagini in corso

Un giovane gambizzato in pieno giorno. Intorno alle ore 11.20, in via Settetermini – nel rione Piano Napoli – il 20enne incensurato Franco Crescentini è stato ferito alle gambe da un colpo di arma da fuoco.

Trasportato all’ospedale di Castellammare di Stabia, non è in pericolo di vita. Indagini in corso a cura della compagnia di torre Annunziata.