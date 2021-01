Napoli, Stadio Collana: ancora incompleta l’indagine sulla concessione

La vicenda è stata affrontata in consiglio regionale durante il question time

Torna al centro dell’attenzione la vicenda dello Stadio Collana. La struttura sportiva ubicata nel quartiere Vomero è diventato argomento di battaglia politica e di scontri di potere all’interno del governo regionale di via Santa Lucia. E sulla vicenda è intervenuta più volte la giustizia amministrativa.

Dura e laconica la posizione assunta dalla consigliera regionale Maria Muscarà del Movimento 5 Stelle a margine del question time in aula del consiglio regionale col quale ha chiesto conto alla giunta regionale degli esiti del lavoro del commissario ad acta incaricato di verificare la legittimità della concessione dei lavori dello stadio.

“La storia dello Stadio Collana assume sempre più i contorni di una commedia grottesca – afferma Muscarà – Oggi apprendiamo dalla giunta regionale che dopo sei mesi di lavoro e indagine ispettiva del commissario straordinario, nominato dalla stessa Regione Campania su disposizione dei magistrati della Corte dei Conti, siamo di nuovo all’anno zero. In aula l’assessore Marchiello, che detiene la delega al Demanio e che ci ha rivelato di aver lavorato gomito a gomito con il commissario e il suo staff, ha ammesso che l’intera indagine è ancora incompleta -conclude Muscarà – Un paradosso, tenuto conto che l’atto aggiuntivo della concessione al centro delle verifiche, che ha consentito di variare in corso d’opera il contratto con gruppo Giano aggiudicatario della concessione, è stato elaborato dagli uffici dalla stessa giunta”